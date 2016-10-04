В ноябре на Средний Урал приедет делегация из Караганды

В ноябре нынешнего года Свердловскую область посетит деловая делегация Карагандинской области (Казахстан). Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое сегодня подписали в Астане губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

Напомним, Евгений Куйвашев находится на XIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в составе делегации, сопровождающей Президента России Владимира Путина.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в рамках подписанного сегодня соглашения обсуждаются различные варианты взаимодействия между предприятиями друх регионов. В частности, речь идёт об использовании на месторождениях Карагандинской области свердловского опыта добычи полезных ископаемых.