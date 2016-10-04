В ноябре на Средний Урал приедет делегация из Караганды
4 октября 2016, 15:04
В ноябре нынешнего года Свердловскую область посетит деловая делегация Карагандинской области (Казахстан). Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое сегодня подписали в Астане губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.
Напомним, Евгений Куйвашев находится на XIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в составе делегации, сопровождающей Президента России Владимира Путина.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, в рамках подписанного сегодня соглашения обсуждаются различные варианты взаимодействия между предприятиями друх регионов. В частности, речь идёт об использовании на месторождениях Карагандинской области свердловского опыта добычи полезных ископаемых.
— У нас идут большие работы по геологоразведке, чтобы вовлечь в оборот новые месторождения различных руд, в том числе медной руды, полиметаллической руды. И тот машиностроительный комплекс, которым располагает Свердловская область, для нас представляет значительный интерес, — сказал Нурмухамбет Абдибеков.
— Я уверен, что мы найдём точки взаимовыгодного сотрудничества в сфере геологии, в сфере разработки и эксплуатации месторождений, — отметил Евгений Куйвашев.