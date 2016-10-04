Нобелевская премия по физике досталась авторам исследования "странной" материи

Нобелевский комитет по физике при Королевской академии наук Швеции опубликовал имена лауреатов премии по физике 2016 года. Ими стали Данкан Холдейн, Майкл Костерлиц и Дэвид Таулес. Как указывается на сайте Нобелевского комитета, награда физикам вручена за "теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи": учёными был раскрыт секрет "странной" материи.

- Лауреаты этого года открыли дверь в неизвестный мир, где материя может принимать странные состояния, - говорится в сообщении Нобелевского комитета. - Они использовали передовые математические методы для изучения необычных фаз, или состояний, материи, такие как сверхпроводники или тонкие магнитные плёнки. Благодаря открытию исследователей в настоящее время начинаются исследования новых и экзотических фаз материи. Это даёт надежду на практическое применение результатов исследования в материаловедении и электронике.

В Нобелевском комитете пояснили, что половина премиальных достанется Дэвиду Таулесу, вторую половину разделят между собой Холдэйн и Костерлиц. Вручение премии пройдёт в Стокгольме 10 декабря. Денежная премия в этом году составила 932 тыс. долларов США.