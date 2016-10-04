Нобелевская премия по физике досталась авторам исследования "странной" материи

4 октября 2016, 15:17

Нобелевский комитет по физике при Королевской академии наук Швеции опубликовал имена лауреатов премии по физике 2016 года. Ими стали Данкан Холдейн, Майкл Костерлиц и Дэвид Таулес. Как указывается на сайте Нобелевского комитета, награда физикам вручена за "теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи": учёными был раскрыт секрет "странной" материи.

- Лауреаты этого года открыли дверь в неизвестный мир, где материя может принимать странные состояния, - говорится в сообщении Нобелевского комитета. - Они использовали передовые математические методы для изучения необычных фаз, или состояний, материи, такие как сверхпроводники или тонкие магнитные плёнки. Благодаря открытию исследователей в настоящее время начинаются исследования новых и экзотических фаз материи. Это даёт надежду на практическое применение результатов исследования в материаловедении и электронике.

В Нобелевском комитете пояснили, что половина премиальных достанется Дэвиду Таулесу, вторую половину разделят между собой Холдэйн и Костерлиц. Вручение премии пройдёт в Стокгольме 10 декабря. Денежная премия в этом году составила 932 тыс. долларов США.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

16 часов назад

Под Нижним Тагилом развернулись кровопролитные бои
В 1918 году войска белой армии захватили Нижний Тагил.

21 час назад

Шанс на жизнь
За один день Чулпан Хаматова собрала более 750 тысяч рублей для онкобольных детей

21 час назад

Призывник похудел ради армии
1 октября началась очередная призывная кампания. Из Центрального военного округа, который включает в себя 29 субъектов РФ, запланировано призвать более 64 тысяч человек, порядка четырёх тысяч – из Свердловской области. Об этом вчера сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

21 час назад

«Лучше всего продаются рыбки»
Директор «Заповедника» Андрей Новицкий — о зообизнесе на Урале

22 часа назад

Екатеринбуржцы разводят дома муравьёв
Пока одни воюют с домашними муравьями, другие разводят их специально

22 часа назад

Цены на одежду для животных сравнимы с ценой детских вещей
По улицам Екатеринбурга всё чаще щеголяют пёсики, одетые, как и хозяева, в свитера, комбинезоны и спортивные костюмы

22 часа назад

«Любимая еда — кости и чеснок»
В семье корреспондента «ОГ», автора этих строк, живёт сенегальский длиннокрылый попугай из Гвинеи — необычная птица оказалась на Урале 30 лет назад

22 часа назад

Верхнейвинские лама и верблюд снялись в кино
Во время сельхозпереписи интервьюеры Свердловскстата зарегистрировали в Верх-Нейвинском городском округе ламу и верблюда: оказалось, экзотические питомцы уже несколько лет живут в контактном зоопарке при местном конноспортивном клубе, ездят с хозяевами на городские и областные мероприятия и даже успели засветиться на большом экране

22 часа назад

Тагильчанин взошёл на Эльбрус с котом
Спортивный турист из Нижнего Тагила Андрей Останин взял с собой на Эльбрус любимого кота Графа

22 часа назад

В Нижнем Тагиле прошла выставка бесхозяйных животных
Накануне Всемирного дня защиты животных тагильские зоозащитники пристроили больше 30 беспородных кошек и щенков

Последние новости
Что было раньше