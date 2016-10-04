В Исетское водохранилище торжественно запустят мальков белого амура и толстолобика

5 октября в 12:15 в Исетское водохранилище будут выпущены более 70 тысяч маленьких рыбок белого амура и толстолобика. Зарыбление водоёма проводит Среднеуральская ГРЭС.

Сбор участников состоится у проходной СУГРЭС (Среднеуральск, улица Ленина, 2)

Зарыбление проходит уже четвёртый год подряд в рамках реализации пятилетнего плана по восполнению биологического баланса водоема.