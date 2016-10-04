В Екатеринбурге расскажут о предстоящих гастролях Севастопольского театра

5 октября в 16:30 в Екатеринбургском театре юного зрителя (улица Карла Либкнехта, 48) состоится пресс-конференция, посвященная большим гастролям Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского в столицу Среднего Урала. В Екатеринбурге артисты пробудут с 5 по 9 октября, за это время зрители смогут увидеть 14 представлений и 10 спектаклей утреннего и вечернего репертуара. Отметим, что в Свердловскую область труппа Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского приезжает впервые.

В качестве спикеров на пресс-конференции выступят главный режиссер Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского Григорий Лифанов, актриса театра Ирина Демидкина, заслуженный артист Украины Анатолий Бобер, заслуженный артист Республики Крым Николай Филиппов, директор Севастопольского академического русского драматического театра имени А.В. Луначарского Ирина Константинова и директор Екатеринбургского театра юного зрителя Светлана Учайкина.

Представители СМИ также смогут побывать на распевке к спектаклю «Осторожно: дети!», представление которого станет официальным открытием гастролей «луначарцев» в Екатеринбурге. Неповторимую атмосферу в постановке создаёт исполнение актёрами старинных русских народных и казачьих распевов, для постановки которых был специально приглашён известный эксперт из Москвы Иван Лапин. Участие в открытии гастролей севастопольского театра примет и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков.

Одним из центральных событий гастролей станет премьера прошлого сезона – комедия «Доходное место» Александра Островского в постановке Григория Лифанова. Завершатся гастроли одной из последних премьер севастопольцев – спектаклем «Урок девицам и молодым вдовицам» в постановке главного режиссера, в драматургической основе которого объединены одноактные пьесы Чехова и Жана Кокто. Отметим, что данный спектакль впервые поставлен на российской сцене.