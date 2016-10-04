Восемь муниципалитетов Среднего Урала получат субсидии на ремонт учреждений культуры

Правительство Свердловской области утвердило перечень из восьми муниципалитетов, получающих в нынешнем году субсидию на ремонт учреждений культуры и оснащение их необходимым оборудованием (в том числе, и музыкальными инструментами). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В общей сложности эти территории получат из областного и федерального бюджетов 12,5 млн. рублей. Сразу из двух бюджетов получит средства Красноуфимский округ (1,1 млн рублей для ремонта его учреждений культуры выделяет региональная казна, а 0,5 млн рублей — федеральная).

Остальные семь муниципалитетов ждут средства только из областного бюджета. Самая большая субсидия предусмотрена для Новоуральска — почти 3 млн. рублей. Вслед за ним идёт Тавдинский городской округ — более 2,7 млн. рублей. Ирбитское муниципальное образование получит 2,26 млн. рублей, а расположенный на той же территории Ирбит — 1,1 млн. рублей. В Нижнюю Салду поступит 1,2 млн. рублей, Староуткинск — 356 тыс. рублей, Пышминский городской округ — 330 тыс. рублей.