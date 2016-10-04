Восемь муниципалитетов Среднего Урала получат субсидии на ремонт учреждений культуры

4 октября 2016, 16:13

Правительство Свердловской области утвердило перечень из восьми муниципалитетов, получающих в нынешнем году субсидию на ремонт учреждений культуры и оснащение их необходимым оборудованием (в том числе, и музыкальными инструментами). Документ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

В общей сложности эти территории получат из областного и федерального бюджетов 12,5 млн. рублей. Сразу из двух бюджетов получит средства Красноуфимский округ (1,1 млн рублей для ремонта его учреждений культуры выделяет региональная казна, а 0,5 млн рублей — федеральная). 

Остальные семь муниципалитетов ждут средства только из областного бюджета. Самая большая субсидия предусмотрена для Новоуральска — почти 3 млн. рублей. Вслед за ним идёт Тавдинский городской округ — более 2,7 млн. рублей. Ирбитское муниципальное образование получит 2,26 млн. рублей, а расположенный на той же территории Ирбит — 1,1 млн. рублей. В Нижнюю Салду поступит 1,2 млн. рублей, Староуткинск — 356 тыс. рублей, Пышминский городской округ — 330 тыс. рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Культура

23 часа назад

«Что ж тогда счастье, няня?»
Недетские размышления по поводу премьеры в детской филармонии.

30 сентября 2016

Почему Пастернак «удрал с Урала без задних ног»?
Можете себе представить: под одной обложкой — история литературного Екатеринбурга от начала существования города по сегодня?

30 сентября 2016

«Это так просто — сочинять песни…»
29 сентября в Ельцин-Центре прошёл День Ильи Кормильцева с виртуальной лекцией, показом документального фильма «Зря ты новых песен…» и концертом с песнями на его стихи

30 сентября 2016

«Корабль дураков» Виталия Воловича
Вышла в свет книга «Корабль дураков» народного художника России, одного из современных классиков книжной графики Виталия Воловича

30 сентября 2016

Стартовал приём работ на Бажовскую премию
Екатеринбургское отделение Союза писателей России начинает приём работ на соискание Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова

30 сентября 2016

Задача русского писателя — видеть ловушки жизни
На сегодняшний день Алексей Иванов — пожалуй, один из самых популярных российских писателей. Не успели мы насладиться его художественным романом «Ненастье», как он уже представил читателю историко-документальную книгу «Вилы».

29 сентября 2016

Уральский государственный академический филармонический оркестр отметил 80-летие
Новая эпоха в жизни Уральского филармонического оркестра началась с приходом главного дирижёра Дмитрия Лисса. Сегодня наш оркестр известен не только по всей России, но и далеко за её пределами.

28 сентября 2016

Гран-при уральского кинофестиваля взял фильм «Коробка»
Завершился Первый Уральский открытый фестиваль российского кино.

28 сентября 2016

«Вся Россия» может приехать в Екатеринбург
Во время представления проектов СМИ Свердловской области на фестивале в Сочи председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов заявил о возможности проведения Всероссийского форума журналистов в Екатеринбурге.

27 сентября 2016

«Шайба» открыла свои двери для всех
Идея создания в России инновационно-культурных центров (ИКЦ) появилась ещё в 2012 году.

Последние новости
Что было раньше