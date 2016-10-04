ЭКСПО-2017 пройдёт с участием свердловчан

Делегация Среднего Урала примет участие во Всемирной универсальной выставке "Астана ЭКСПО-2017". Меморандум об этом подписали сегодня в столице Казахстана губернатор Евгений Куйвашев и председатель правления Национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, Всемирная выставка пройдёт в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года под девизом "Энергия будущего". В ней примут участие представители около 100 стран.

В рамках подписанного меморандума предприятия Среднего Урала получают возможность представить для презентации на "Астане ЭКСПО-2017" инвестиционные проекты по использованию возобновляемых источников энергии и по созданию производств с применением экологически чистых технологий. Казахстанская сторона в ответ взяла на себя обязательства оказывать содействие уральским предприятиям при прохождении административных процедур.