ВЦИОМ: 70% россиян заметили рост платежей за коммунальные услуги

По мнению 70% россиян, за последние два месяца выросли платежи за коммунальные услуги, в прошлом году за тот же период (август-сентябрь) об этом сообщали 82%. По ощущениям респондентов, темп инфляции на основные продукты и услуги замедляется, пишет Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рамках исследования общественного мнения специалисты ВЦИОМ опросили 1600 человек в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Экспертов интересовал вопрос, как россияне оценивают рост цен на основные товары и услуги за август и сентябрь 2016 года. На основе сравнения результатов опроса и данных за те же два месяца прошлого года, ВЦИОМ делает вывод о том, что, по мнению респондентов, темп роста цен замедляется.

Среди продуктов питания инфляции подверглись, прежде всего, мясо и мясопродукты. Об этом заявили 63% опрошенных (в прошлом году 79% респондентов). 57% россиян заметили подорожание молочных продуктов (72% в 2015 г.). Повысилась цена на хлебобулочные изделия, сообщили 53% граждан (65% в том году).

Среди основных услуг инфляции поверглись коммунальные платежи. Об этом заявили 70% россиян (82% в 2015 г.). Повысились цены на бензин, считает 51% (67% в прошлом году). Расходы на проезд в общественном транспорте увеличились, по мнению 30% граждан (41% в том году).