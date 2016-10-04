Путин пригласил инвесторов из Казахстана в свердловские ТОРы
4 октября 2016, 17:22
Во время XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Президент России Владимир Путин пригласил казахстанских инвесторов в города Свердловской области, которым присваивается статус территорий опережающего развития (ТОРов). Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.
Напомним, благодаря усилиям главы региона Евгения Куйвашева, Краснотурьинск недавно получил статус ТОРа. Высока вероятность, что скоро такое же решение будет принято и по Новоуральску.
— Новые перспективы для совместных проектов запущены у нас в стране в городах опережающего развития. В том числе, в территориях, близких к Казахстану, я имею в виду Урал, где с сентября действуют особые условия. Этот регион имеет давние традиции тесного сотрудничества. Мы приглашаем казахстанский бизнес одним из первых среди иностранных инвесторов воспользоваться преимуществом этой особой экономической зоны, — сказал президент.