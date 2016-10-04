Путин пригласил инвесторов из Казахстана в свердловские ТОРы

Во время XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Президент России Владимир Путин пригласил казахстанских инвесторов в города Свердловской области, которым присваивается статус территорий опережающего развития (ТОРов). Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

Напомним, благодаря усилиям главы региона Евгения Куйвашева, Краснотурьинск недавно получил статус ТОРа. Высока вероятность, что скоро такое же решение будет принято и по Новоуральску.