В Росгвардии будут служить военные, полицейские и чиновники

4 октября 2016, 17:53

В войсках национальной гвардии Российской Федерации будут введены должности, замещаемые военнослужащими имеющими воинские звания, сотрудниками, имеющими специальные звания полиции, а также федеральными государственными служащими и работниками ведомства. Это следует из текста Указа Президента РФ о Федеральной службе войск национальной гвардии, опубликованного во вторник, 4 октября, на официальном интернет-портале правовой информации. Документ утверждает Положение о ФСВНГ РФ - в нём изложены главные направления деятельности, задачи, структура, права и полномочия ведомства. 

- Росгвардия для выполнения задач, возложенных на войска национальной гвардии, и обеспечения их деятельности, создаёт: структурные подразделения центрального аппарата Росгвардии, территориальные органы Росгвардии, воинские части войск национальной гвардии, подразделения (органы) войск национальной гвардии, в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, организации войск национальной гвардии, - говорится в тексте Положения.

Кроме прочих, Росгвардии отдано решение вопросов контроля за оборотом оружия, осуществление в стране охранной деятельности, а также в сфере вневедомственной охраны. Ведомство получило статус юридического лица, собственную гербовую печать, право открывать счета, в том числе и валютные, в соответствии с законодательством.

Напомним,  в начале апреля Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии на базе внутренних войск МВД России. Российская национальная гвардия получила название "Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)", эмблему, флаг и знамя, а также широкие полномочия. В середине мая правительство РФ предложило систему окладов служащим Росгвардии, а к сентябрю стала окончательно известна структура ведомства.

В начале августа Министерство образования РФ сообщило о предоставлении преимущественного права зачисления при приёме на обучение в вузы военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, а также их детям.

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