Федерация профсоюзов и ОНФ проведут круглый стол по оценке регулирующего воздействия

4 октября 2016, 17:53

5 октября в 11:00 в Федерации профсоюзов Свердловской области (улица Розы Люксембург, 34) пройдет круглый стол "Взаимодействие органов государственной власти Свердловской области с институтами гражданского общества в сфере оценки регулирующего воздействия". Организатором круглого стола является Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Свердловской области.

В мероприятии примут участие:

  • Представители Правительства Свердловской области
  • Представители муниципалитетов
  • Представители аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области
  • Эксперты Общероссийского народного фронта.
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