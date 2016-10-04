Федерация профсоюзов и ОНФ проведут круглый стол по оценке регулирующего воздействия
4 октября 2016, 17:53
5 октября в 11:00 в Федерации профсоюзов Свердловской области (улица Розы Люксембург, 34) пройдет круглый стол "Взаимодействие органов государственной власти Свердловской области с институтами гражданского общества в сфере оценки регулирующего воздействия". Организатором круглого стола является Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Свердловской области.
В мероприятии примут участие:
- Представители Правительства Свердловской области
- Представители муниципалитетов
- Представители аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области
- Эксперты Общероссийского народного фронта.
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