Внешэкономбанк закрыл своё представительство в Уральском федеральном округе
4 октября 2016, 18:25
Внешэкономбанк закрыл своё представительство в Уральском федеральном округе, действовавшее в Екатеринбурге. Такую информацию "ОГ" подтвердили в пресс-службе кредитного учреждения.
Судя по информации, размещённой на официальном сайте Внешэкономбанка, речь идёт о ликвидации всех семи региональных представительств банка, существовавших в Уральском, Сибирском, Северо-Кавказском, Южном, Северо-Западном, Дальневосточном и Приволжском федеральном округах.
Такое решение принял наблюдательный совет банка. Участники заседания пришли к выводу, что необходимо переориентировать бизнес-модель ВЭБа.
"Содействие развитию приоритетных отраслей промышленности и инфраструктуры, поддержка экспорта, поддержка государственных программ развития производства отечественного оборудования", — так определена новая бизнес-модель ВЭБа.
Симптоматично то, что одновременно с закрытием региональных представительств наблюдательный совет ВЭБа заявил о продлении моратория на осуществление спонсорской и благотворительной деятельности до конца 2016 года.
Внешэкономбанк ведёт свою историю от Внешторгбанка СССР, созданного в 1924 году. С 2007 года ВЭБ является государственной корпорацией, чью деятельность регулирует специальный федеральный закон "О банке развития". ВЭБ имеет девять своих представительств в других странах мира. Он не является конкурентом коммерческим кредитным организациям и участвует только в тех проектах, которые не могут получить финансирование частных инвесторов. ВЭБ предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по проектам, срок окупаемости которых превышает 5 лет, а общая стоимость - свыше 2 млрд рублей.