Внешэкономбанк закрыл своё представительство в Уральском федеральном округе, действовавшее в Екатеринбурге. Такую информацию "ОГ" подтвердили в пресс-службе кредитного учреждения.

Судя по информации, размещённой на официальном сайте Внешэкономбанка, речь идёт о ликвидации всех семи региональных представительств банка, существовавших в Уральском, Сибирском, Северо-Кавказском, Южном, Северо-Западном, Дальневосточном и Приволжском федеральном округах.

Такое решение принял наблюдательный совет банка. Участники заседания пришли к выводу, что необходимо переориентировать бизнес-модель ВЭБа.

"Содействие развитию приоритетных отраслей промышленности и инфраструктуры, поддержка экспорта, поддержка государственных программ развития производства отечественного оборудования", — так определена новая бизнес-модель ВЭБа.

Симптоматично то, что одновременно с закрытием региональных представительств наблюдательный совет ВЭБа заявил о продлении моратория на осуществление спонсорской и благотворительной деятельности до конца 2016 года.