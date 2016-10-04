Футбольный клуб "Урал" поздравит екатеринбургских педагогов с Днем учителя

4 октября 2016, 17:58

5 октября в 11:50 в школе №23 (ул. Павла Шаманова, 54) футболисты команды "Урал-2" и старший тренер команды "Урал" Владимир Калашников лично поздравят с профессиональным праздником педагогов школы № 23. Именно здесь 1 сентября прошел матч "200 на 11", между профессиональными футболистами и школьниками. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню учителя.

В рамках Дня учителя футболисты проведут 40-минутный мастер-класс с учениками сразу трех классов, где расскажут об особенностях тренировочного процесса футболистов. Кроме того, старший тренер "Урала" поприветствует учителей и детей школы на торжественной линейке и вручит фотографии классов с футболистами, которые были сделаны в день матча "200 на 11", все фотографии будут с автографами.

Старт мастер-класса - 11:50-12:30, старт линейки - 12:40.

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