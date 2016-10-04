Французские СМИ: Ратмир Нагимьянов стал пятым бейсджампером, погибшим в Шамони с начала года

Французское издание Midi Libre сообщило, что уральский экстремал Ратмир Нагимьянов стал пятым человеком, который погиб с начала года в Шамони, совершая прыжок в вингсьюте.

Прыжки с горных вершин в специальном летном костюме, вингсьюте, разрешены в Шамони (горнолыжный курорт у подножья Монблана, Франция) с 2013 года. Все спортсмены обязаны предупреждать об этом горную жандармерию.

Ратмир Нагимьянов во время прыжка в вингсьюте с вершины Бреван в сентябре 2016 года. Фото: vk.com/baseguru

Ратмир Нагимьянов разбился вчера, 3 октября, во время прыжка в вингсьюте с горной вершины Эгюий-дю-Миди (3,8 тыс. метров). Он врезался в трёхэтажное здание на въезде в Шамони. Здание ещё не заселено, кроме спортсмена никто не пострадал.

— Мы не понимаем, что произошло, — сообщил изданию представитель мэрии Шамони Жан-Луи Вердье. — Мы будем искать решение, которое позволит избежать такого рода происшествий. Нас беспокоит создание угрозы для окружающих.

По подсчетам издания, за 2015 год в Шамони было совершено около 2000 прыжков в вингсьюте только с вершины Бреван (2525 м.).

Друзья Ратмира Нагимьянова организовали сбор средств в помощь семье.