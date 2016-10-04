С начала года стоимость жилья в Екатеринбурге снизилась на 6,1%

Екатеринбург замыкает пятёрку крупных городов, где наблюдается наибольшее снижение цен на жилую недвижимость. По сравнению с началом 2016 года квадратные метры в уральской столице стали стоить меньше на 6,1%, пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитиков "SRG", проводивших исследование.

Стоимость жилой недвижимости в Екатеринбурге снизилась на 6,1% и по данным на сентябрь 2016 года составила 67,2 тыс. руб.

Уральская столица занимает 5-е место в рейтинге крупных городов по темпам падения цен на жильё. Возглавляет его Москва, где падение цен составило 8,3%, стоимость квадратного метра недвижимости в сентябре равнялась 171,6 тыс. руб. Второе и третье места занимают Новосибирск и Воронеж. Стоимость квадратного метра в этих городах снизилась на 7,3% и 7,1% и составила 55,9 тыс. руб. и 44,7 тыс. руб. На четвёртой строчке рейтинга крупных городов расположился Красноярск (падение средней стоимости жилья на 6,2%, стоимость квадратного метра равняется 51,4 тыс. руб.).