Главный конкурент «Урала-2» в борьбе за первое место получил три очка досрочно

Футболисты «Урала-2» обыграли в предпоследнем матче первенства России среди команд третьего дивизиона (Зона Урала и Западной Сибири) пермский клуб СДЮСШОР (5:0) и набрали 43 очка.

Тем временем стало известно, что главный соперник екатеринбуржцев в борьбе за первое место в турнире «Металлург» из Аши досрочно завершил чемпионат.

Из-за сложного финансового положения соперник ашинцев в матче, который должен был состояться 8 октября – пермский «Амкар-Юниор» официально известил Союз федераций футбола Урала и Западной Сибири, что не сможет приехать на матч последнего тура с «Металлургом», поэтому пермякам автоматически засчитано техническое поражение.

Таким образом, «Металлург» уже финишировал, набрав 45 очков в 20 матчах. Дебютант Третьего дивизиона «Урал-2» занимает сейчас второе место. У команды 43 очка, но есть один матч в запасе.

Это значит, что подопечным Андрея Данилова, чтобы занять первое место, надо обязательно 8 октября обыгрывать на своём поле третью команду турнира – «Шахтёр» из Коркино (Челябинской области).