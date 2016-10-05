Крымский полуостров движется в сторону России

Учёные института прикладной астрономии РАН зафиксировали движение полуострова Крым в сторону материковой части России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как проинформировал прессу профессор института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов, тектоническая плита, на которой расположен Крым, отклоняется на северо-восток (в сторону России). Правда, скорость движения небольшая — всего 2,9 мм в год.

Исследования микродвижений тектонических плит астрономы проводят постоянно для того, чтобы знать точное расстояние между радиоантеннами на разных материках Земли. А это, в свою очередь, нужно, чтобы избежать сбоев в работе электронного оборудования.

Фото: Роскосмос/Олег Скрипочка