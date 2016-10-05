Снег выпадет на Среднем Урале до конца недели

По прогнозам синоптиков, погода на Среднем Урале до конца недели сохранит неустойчивый фон, характерный для середины осени. В большинстве районов региона пройдут дожди, в отдельных горных районах Свердловской области ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, сообщили "Областной газете" в Уралгидрометцентре.

Уже в пятницу, 7 октября столбики термометров опустятся до нулевой отметки, а в северных районах ночные температуры и вовсе будут минусовыми: в Екатеринбурге в ночь на пятницу ожидается 0... +2 °С, по области - от -2 до +3 °С. Впрочем, и днём будет не особенно тепло: в столице Среднего Урала дневная температура не превысит +7 °С, в регионе - от +5 до +7 °С.

Направление движения воздушных масс в ближайшие сутки изменится в регионе с южного на северо-восточное, ожидаются порывы ветра до 13-16 м/сек.