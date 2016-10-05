Губератор поздравил свердловских педагогов с Днём учителя

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10 часов назад
В Екатеринбурге по просьбе швейцара поставили памятник царю
110 лет назад (в 1906 году) в Екатеринбурге на Кафедральной площади (ныне — Площадь 1905 года) открыли памятник Александру II, императору России с 1855 по 1881 год.
15 часов назад
Четыре директора школ из Екатеринбурга вышли в финал федерального конкурса
В этом году уральская столица стала лидером соревнования руководителей школ России. Успешно прошли два заочных этапа сразу четыре педагога-менеджера — столько же финалистов оказалось лишь у Красноярска. На очный этап конкурса через месяц по-едут в Москву Любовь Безбородько (школа № 16), Светлана Трухина (гимназия № 37), Наталья Смирнова (школа № 102) и Татьяна Галимова (гимназия №104).
15 часов назад
Фотопроект «Спасибо, Учитель!» стартовал в столице Урала
В Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета открылась выставка фотографий, посвящённая учительской профессии.
15 часов назад
От химического образования зависит судьба человечества
На прошлой неделе в Екатеринбурге завершился Менделеевский съезд. Один из последних круглых столов съезда, посвящённый химическому образованию, собрал преподавателей вузов и школ. Педагоги сошлись в том, что переход на Болонскую систему в России был ошибочным, а часы на изучение химии в средних школах сократили напрасно.
15 часов назад
Кризис ОСАГО ликвидируют с помощью Центробанка
Страховщики в массовом порядке закрывают свои офисы
16 часов назад
Шоу с лишением Мединского учёной степени не состоялось
Заседание диссертационного совета УрФУ перенесли. Об этом попросил сам Владимир Мединский в телеграмме, отправленной в Екатеринбург утром 4 октября. Он пояснил, что не может присутствовать на заседании в связи с командировкой в Республику Казахстан.
16 часов назад
«Без гаджетов школа превратится в тюрьму»
Смартфон и планшет — помощники современного учителя. Сегодня существует немало всевозможных мобильных приложений, которые позволяют облегчить, ускорить, сделать работу учителя более структурированной, а его уроки интересными. В обзоре «ОГ» расскажем о некоторых из них.
4 октября 2016
Под Нижним Тагилом развернулись кровопролитные бои
В 1918 году войска белой армии захватили Нижний Тагил.
3 октября 2016
Шанс на жизнь
За один день Чулпан Хаматова собрала более 750 тысяч рублей для онкобольных детей
3 октября 2016
Призывник похудел ради армии
1 октября началась очередная призывная кампания. Из Центрального военного округа, который включает в себя 29 субъектов РФ, запланировано призвать более 64 тысяч человек, порядка четырёх тысяч – из Свердловской области. Об этом вчера сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков.