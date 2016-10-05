Губератор поздравил свердловских педагогов с Днём учителя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских педагогов с Днём учителя.

Напомним, в нашем регионе сегодня трудятся более 65 тысяч педагогических работников, половина из которых — школьные учителя. По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область полностью выполняет требования майских указов Президента России по увеличению зарплаты педагогов, которая к настоящему времени превысила уровень средней заработной платы по экономике Среднего Урала.