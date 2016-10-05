Свердловские налоговики расскажут об уплате НДФЛ работодателями

5 октября в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная усилению контроля за соблюдением налогового законодательства работодателями по уплате НДФЛ.

"Обновленное налоговое законодательство вынудило работодателей отказаться от "теневого" использования НДФЛ, удержанного из доходов сотрудников, под угрозой штрафов и уголовного наказания: как изменились собираемость налогов и платежная дисциплина? Каков первый обвинительный приговор работодателю?"

Участники пресс-конференции:

Ольга Голендухина, заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области

Лидия Исаева, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области