Свердловские налоговики расскажут об уплате НДФЛ работодателями

5 октября 2016, 09:54

5 октября в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная усилению контроля за соблюдением налогового законодательства  работодателями по уплате  НДФЛ.

"Обновленное налоговое законодательство вынудило работодателей отказаться от "теневого" использования НДФЛ, удержанного из доходов сотрудников, под угрозой штрафов и уголовного наказания: как изменились собираемость налогов и платежная дисциплина? Каков первый обвинительный приговор работодателю?"

Участники пресс-конференции:

Ольга Голендухина, заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области

Лидия Исаева, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области

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