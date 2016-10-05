Жюри фестиваля "Россия"

11 октября в 14:00 в пресс-центре ТАСС-Урал (проспект Ленина, 50Б) пройдёт пресс-конференция с участием членов жюри, президента и директора киносмотра 27-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» – главный национальный форум кинодокументалистов страны, который пройдёт с 11 по 15 октября 2016 года в Екатеринбурге. Жюри возглавит режиссёр Сергей Урсуляк.

Отметим, главной площадкой киносмотра по традиции станет Дом кино, где будут показаны конкурсные фильмы фестиваля и большинство информационных программ. Уникальные информационные программы также можно будет увидеть в Библиотеке им. В. Г. Белинского и Коляда-Театре.

В этом году впервые площадкой кинофестиваля станет Духовно-просветительский центр «Царский» (рядом с Храмом-на-Крови). Здесь зрители увидят специальную программу фильмов духовного осмысления «Вечные ценности».

В работе киносмотра примут участие два крупных города – Нижний Тагил и Новоуральск. В этом году исполняется 5 лет сотрудничеству Киновидеодосугового центра «Красногвардеец» города Нижний Тагил и Открытого фестиваля документального кино «Россия». Нижнетагильские поклонники документального кино смогут увидеть все фильмы конкурса и часть информационных программ.

Второй год подряд для жителей Новоуральска в киноцентре «Нейва» и Публичной библиотекесостоятся фестивальные показы. Новоуральцы впервые смогут посмотреть все конкурсные фильмы и принять участие в зрительском голосовании, а также посмотреть информационные показы и принять участие в мастер-классах.

Итоговая пресс-конференция фестиваля "Россия" с участием членов жюри, председателя отборочной комиссии, президента и директора смотра состоится 15 октября сразу по окончании церемонии закрытия в кинотеатре "Салют". Начало торжественной церемонии - в 19:00