Жюри фестиваля "Россия"

5 октября 2016, 09:59

11 октября в 14:00 в пресс-центре ТАСС-Урал (проспект Ленина, 50Б) пройдёт пресс-конференция с участием членов жюри, президента и директора киносмотра 27-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» – главный национальный форум кинодокументалистов страны, который пройдёт с 11 по 15 октября 2016 года в Екатеринбурге. Жюри возглавит режиссёр Сергей Урсуляк.

Отметим, главной площадкой киносмотра по традиции станет Дом кино, где будут показаны конкурсные фильмы фестиваля и большинство информационных программ. Уникальные информационные программы также можно будет увидеть в Библиотеке им. В. Г. Белинского и Коляда-Театре.

В этом году впервые площадкой кинофестиваля станет Духовно-просветительский центр «Царский» (рядом с Храмом-на-Крови). Здесь зрители увидят специальную программу фильмов духовного осмысления «Вечные ценности».

В работе киносмотра примут участие два крупных города – Нижний Тагил и Новоуральск. В этом году исполняется 5 лет сотрудничеству Киновидеодосугового центра «Красногвардеец» города Нижний Тагил и Открытого фестиваля документального кино «Россия». Нижнетагильские поклонники документального кино смогут увидеть все фильмы конкурса и часть информационных программ.

Второй год подряд для жителей Новоуральска в киноцентре «Нейва» и Публичной библиотекесостоятся фестивальные показы. Новоуральцы впервые смогут посмотреть все конкурсные фильмы и принять участие в зрительском голосовании, а также посмотреть информационные показы и принять участие в мастер-классах.

Итоговая пресс-конференция фестиваля "Россия" с участием членов жюри, председателя отборочной комиссии, президента и директора смотра состоится 15 октября сразу по окончании церемонии закрытия в кинотеатре "Салют". Начало торжественной церемонии - в 19:00

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше