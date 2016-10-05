Сегодня Госдума соберётся на первое заседание

Сегодня состоится первое заседание седьмого созыва Государственной Думы.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты федерального парламента, само заседание начнётся в 12 часов по московскому времени, но уже с 9 часов стартует специальная регистрация депутатов в фойе здания на Охотном ряду (дом 1).

Главной интригой предстоящего дня станут выборы спикера, вице-спикеров и председателей комитетом Госдумы. Среди 14 депутатов, избранных от Свердловской области, как минимум двое претендуют на значимые посты в парламенте. Единоросс Павел Крашенинников выдвинут на должность председателя комитета по государственному строительству и законодательству, а его коллега по фракции «Единой России» Сергей Бидонько — на пост заместителя председателя комитета по транспорту и строительству.