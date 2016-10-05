Минобороны РФ подтвердило доставку в Сирию батареи С-300

5 октября 2016, 10:36

Батарея зенитных ракетных комплексов С-300 действительно была доставлена в Сирию из России. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По словам представителя ведомства, это было необходимо для обеспечения безопасности российской военной-морской базы в Тартусе.

- Комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России с воздуха, - сообщил журналистам руководитель департамента общественных связей минобороны. - Не совсем понятно, почему размещение в Сирии С-300 вызвало такой переполох у наших западных коллег.

Игорь Конашенков напомнил, зенитные ракетные комплексы являются оборонительным вооружением, предназначенным для защиты наземных объектов от ударов с воздуха.

Как сообщалось ранее, для обеспечения безопасности российской военной базы "Хмеймим" используются ещё более современные зенитные ракетные комплексы С-400, "Тор" и "Бук". Кроме того, на авиабазе "Хмеймим" постоянно дежурят российские истребители, которые осуществляют прикрытие находящихся в воздухе над Сирией российских воздушных судов.

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