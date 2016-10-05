Семья из Заречного отсудила у компании "АльфаСтрахование" более 216 тысяч рублей

Семья из Заречного отсудила у компании ОАО "АльфаСтрахование" более 216 тыс рублей за невыплату компенсации после отказа в выдаче виз в Италию. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В июне 2015 года уральцы собирались неделю провести в Италии, но отдых сорвался из-за отказа в выдаче разрешительного документа. Поскольку этот риск был предсказуем, члены семьи при покупке тура приобрели страховые полисы. Страховщик ОАО "АльфаСтрахование" был обязан в случае отказа в выдаче виз выплатить каждому члену семьи 64757 рублей. Однако компания выплатила сумму только несовершеннолетнему сыну. Как оказалось, ситуация с родителями не подпадала под понятие "страховой случай", поскольку страховщик увидел в их действиях вину . Консульство отказало семье в выдаче разрешительного документа из-за недостоверности информации, подтверждающей цель и условия пребывания в стране.

Супруги, не согласившись с действиями компании, обратились в Заречный городской суд с требованием взыскать с ОАО "АльфаСтрахование" сумму страховой выплату, неустойку, а также компенсацию морального вреда. Рассмотрев дело, суд частично удовлетворил требования членов семьи и взыскал в их пользу 216 248 рублей. В эту сумму вошло страховое возмещение на каждого истца — 64 757 рублей, компенсация морального вреда — 5000 рублей, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителей — 34 878 рублей и госпошлина — 6 978 рублей.

Представитель ответчика попытался оспорить это решение и подал апелляцию в Свердловский областной суд. В жалобе он сослался на официальный ответ консульства, в котором в качестве причины отказа была указана недостоверная информация об условиях и целях пребывания в Италии.

—Однако судьи судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда сошлись во мнении, что ответчик упустил одно важное обстоятельство — оформлением виз занималось турагенство, которое и предоставляло все необходимые сведения об истцах. К тому же ответ консульства не содержал сведений о том, что недостоверная информация была предоставлена истцами, и не указывал на тот факт, что невыдача виз является следствием совершения последними каких-либо умышленных действий,— отметили в пресс-службе.

В итоге Свердловский облсуд встал на сторону истцов и оставил в силе решение нижестоящей инстанции.