Российские военные заявили о готовящейся провокации украинских спецслужб

Украинские спецслужбы готовят провокацию против российских офицеров Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК). Об этом вечером во вторник, 4 октября, официально заявили в Министерстве обороны РФ. Информация, как сообщили военные, поступила по нескольким достоверным каналам.

- Акция СБУ (Службы безопасности Украины - ред.) с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы "шпионаже" будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ. - Во избежание срыва дальнейшей работы СЦКК, призываем украинское руководство со всей ответственностью отнестись к данной информации и не допустить провокаций в отношении российских военнослужащих со стороны украинских спецслужб.

В Минобороны ещё раз напомнили: российские офицеры находятся на территории Украины по взаимной договоренности российского и украинского руководства только для оказания помощи представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий.

Стоит отметить, что данная информация от готовящейся провокации была обнародована на следующий день после задержания в Москве по подозрению в шпионаже украинского гражданина Романа Сущенко. По данным ФСБ, полковник СБУ под видом журналиста "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".