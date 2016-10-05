Обзор криминальной хроники среды, 5 октября

5 октября 2016, 20:41

Екатеринбурженка, обманувшая предпринимателей на 2,5 миллиона рублей, предстанет перед судом. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 26-летняя Виктория Паркер искала своих жертв в интернете, представляясь хозяйкой торговых точек. Войдя в доверие, она брала "на реализацию" партии товара, оформляя расписки или безденежные договоры купли-продажи. От её действий пострадали 18 человек. Из 2,5 миллионов ущерба Паркер, признавшая вину, возместила только 170 тыс. Отвечать ей придётся по статье "мошенничество в особо крупном размере". Максимальная санкция по данной статье - до 10 лет лишения свободы. Дело передано в Железнодорожный суд Екатеринбурга.

В Реже на руднике "Сафьяновской меди" взрывника травмировало осевшим куском породы. 44-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По информации прокуратуры Свердловской области, ЧП произошло около 6:30 утра на территории подземного рудника при выполнении взрывных работ. По факту ведётся проверка.

В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга судебный пристав тяжело травмирован бутылкой. Как сообщили в следственном управлении СКР, сотрудник ФССП находился в момент происшествия при исполнении обязанностей - сопровождал исполнительные действия - когда на него сверху упала бутылка, брошенная с балкона кем-то из жильцов дома по улице Шварца. Пострадавший госпитализирован в одну из екатеринбургских больниц в тяжёлом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ - "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Максимальное наказание виновному - до 10 лет лишения свободы.

Водитель Lada Kalina погиб в массовом ДТП в Нижнем Тагиле. Смертельная авария произошла в 6:30 утра, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. 23-летний водитель "калины", следуя по Восточному шоссе со стороны улицы Фестивальной в сторону улицы Кулибина, возле дома №23 не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Renault Sandero. Затем "калина" столкнулась с грузовой и пассажирской ГАЗелями, а также автомобилем ВАЗ-21099. Кроме скончавшегося на месте водителя "калины", пострадали ещё двое - водитель и пассажир "рено". 

Екатеринбуржец, случайно убивший прохожую, получит не более 2 лет лишения свободы. Обвинительное заключение в отношении 64-летнего Владимира Бачинина, летом этого года фактически убившего местную жительницу, сбросив на неё с балкона 16 этажа тяжёлую металлоконструкцию, передано в Октябрьский суд Екатеринбурга. Мужчину будут судить по части 1 статьи 109 УК РФ - "причинение смерти по неосторожности". Металлический уголок, который пенсионер хранил на балконе, был сброшен на голову проходившей мимо дома 40-летней местной жительницы. Женщина скончалась. Без матери остались двое детей. Доказать умышленность действий Бачинина следствию не удалось.

"Екатеринбургская градостроительная компания" не выплатила рабочим свыше 7 миллионов рублей. Прокуратура проводит проверку, по какой причине рабочие, строившие дом №13 по улице Новгородцевой, так и не получили причитающиеся им выплаты. Информацию о долге в прокуратуре получили из Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области. В рамках проверки будет выяснено, насколько соблюдалось трудовое и миграционное законодательство, сообщили в надзорном ведомстве.

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