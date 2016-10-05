За жизнь девочки, обгоревшей в пожаре под Туринском, борются врачи ГКБ №9

Состояние шестилетней девочки, получившей ожоги 80% тела в результате страшного пожара в селе Фабричном Туринского района, стабилизировалось. Как сообщили "Областной газете" в управлении здравоохранения Екатеринбурга, ребёнок находится в реанимационном отделении детской ГКБ №9 на искусственной вентиляции лёгких.

- Ребёнок был доставлен с тяжёлыми ожогами в ГКБ №9, - сообщила корреспонденту "ОГ" официальный представитель горздрава Екатерина Макашина. - У девочки не только тяжёлые ожоги кожных покровов, но и внутренние ожоги дыхательных путей. Сейчас она находится на искусственной вентиляции лёгких, её состояние тяжёлое.

Собеседница добавила, что в целом, по оценкам специалистов, заживление ожогов проходит нормально - раны чистые, без нагноений.

Напомним, пожар произошёл в одном из домов в селе Фабричном в ночь на 30 сентября. Пока известно, что возгорание произошло в бане, а уже оттуда огонь перекинулся на другие надворные постройки и жилой дом. Из охваченного огнём строения хозяин успел вывести жену и троих детей, однако 9-летний мальчик и 12-летняя девочка погибли. Одна из спасённых - 6-летняя девочка - получила 0жоги порядка 80% тела и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.