В Екатеринбурге стартовал форум высотного строительств

Международный форум высотного строительства “100+ Forum Russia” посетит более трёх тысяч участников.

В Екатеринбурге начал работу третий Международный форум высотного и уникального строительства "100+ Forum Russia". За три дня - с 5 по 7 октября - в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО" пройдёт 70 мероприятий. Планируется, что форум посетят 20 делегаций из разных стран и около 3500 участников.

В программе форума - доклады и лекции 350 экспертов, которые обсудят отечественный и зарубежный опыт освоения подземных пространств, перспективы высотного и уникального строительства, возведения мостов и большепролётных конструкций, а также вопросы правового регулирования в строительной сфере. Кроме того, на площадке форума представлены стенды с проектами уральских застройщиков.

В первый день форума состоится пленарное заседание с участием представителей Министерства строительства России, а также пленарное заседание, посвящённое строительству высотных зданий. В последнем примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, а также глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.