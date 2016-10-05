На турнире "Финляндия Трофи" выступят двое фигуристов из Екатеринбурга

Екатеринбургские фигуристы Максим Ковтун и Вера Базарова выступят на международном турнире "Финляндия Трофи". Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Соревнования пройдут в пригороде Хельсинки Эспоо с 6 по 9 октября. В турнире примут участие российские спортсмены:

Женщины. Анна Погорилая, Серафима Саханович, Елизавета Туктамышева

Мужчины. Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров

Пары. Кристина Астахова - Алексей Рогонов, Вера Базарова - Андрей Депутат

Танцы. Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Впервые за последние годы первенство пройдёт по новому регламенту, в турнире примут участие спортсмены всех видов.

— Это обусловлено тем, что в этом сезоне Хельсинки примет чемпионат мира по фигурному катанию, и организаторы соревнований проводят своего рода репетицию перед ответственным стартом,— сообщает организация.

Напомним, в 2015 году чемпионка Сочи -2014 Юлия Липницкая стала серебряным призёром турнира "Финляндия Трофи" в Эспоо.