На турнире "Финляндия Трофи" выступят двое фигуристов из Екатеринбурга
5 октября 2016, 12:14
Екатеринбургские фигуристы Максим Ковтун и Вера Базарова выступят на международном турнире "Финляндия Трофи". Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.
Соревнования пройдут в пригороде Хельсинки Эспоо с 6 по 9 октября. В турнире примут участие российские спортсмены:
- Женщины. Анна Погорилая, Серафима Саханович, Елизавета Туктамышева
- Мужчины. Михаил Коляда, Максим Ковтун, Александр Петров
- Пары. Кристина Астахова - Алексей Рогонов, Вера Базарова - Андрей Депутат
- Танцы. Александра Степанова - Иван Букин, Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.
Впервые за последние годы первенство пройдёт по новому регламенту, в турнире примут участие спортсмены всех видов.
— Это обусловлено тем, что в этом сезоне Хельсинки примет чемпионат мира по фигурному катанию, и организаторы соревнований проводят своего рода репетицию перед ответственным стартом,— сообщает организация.
Напомним, в 2015 году чемпионка Сочи -2014 Юлия Липницкая стала серебряным призёром турнира "Финляндия Трофи" в Эспоо.