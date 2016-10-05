В Свердловской области отключался "Первый канал"

Вчера, 4 октября, во время трансляции программы "Время" "Первого канала" в 21.00 (по местному времени) свердловские телезрители были удивлены техническими сбоями в начале программы и во время сюжета о визите Владимира Путина в Казахстан.

Информацию о происшествии подтвердили в филиале РТРС "Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр" - в течение пяти минут по аналоговому каналу транслировалась студийная заставка.

— Вчера с 21:00 по 21:05 по всем аналоговым передатчикам наблюдалась студийная заставка "Первого канала". О своих технических работах мы заблаговременно предупреждаем и выставить мы можем только генератор цветных полос. По цифровым каналам трансляция шла без задержек, — рассказала "ОГ" Ирина Гордеева, пресс-секретарь Свердловского ОРТПЦ.

В пресс-службах ВГТРК и Первого канала оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Напомним, вчера в программе "Время" в 21:00 показывался, в том числе, сюжет о визите Владимира Путина в Астану для участия в работе XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В ходе визита состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.