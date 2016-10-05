УВЗ расплатится по мировому соглашению с Альфа-банком кредитом Газпромбанка

Долг своих дочерних предприятий — ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш" — корпорация "Уралвагонзавод" намерена отдать Альфа-банку за счёт кредита от Газпромбанка.

Напомним, в конце сентября были подписаны мировые соглашения относительно погашения долга, превышающего 7,3 млрд рублей и 30,2 млн долларов. Именно эту сумму УВЗ намерен оплатить за счёт кредита от Газпромбанка.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, такой займ корпорация берёт в Газпромбанке на пять лет под обеспечение государственными гарантиями Российской Федерации. Причём предоставление таких госгарантий уже одобрено Межведомственной комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием оборонно-промышленного комплекса — исполнителей оборонного заказа.