УВЗ расплатится по мировому соглашению с Альфа-банком кредитом Газпромбанка
5 октября 2016, 12:40
Долг своих дочерних предприятий — ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш" — корпорация "Уралвагонзавод" намерена отдать Альфа-банку за счёт кредита от Газпромбанка.
Напомним, в конце сентября были подписаны мировые соглашения относительно погашения долга, превышающего 7,3 млрд рублей и 30,2 млн долларов. Именно эту сумму УВЗ намерен оплатить за счёт кредита от Газпромбанка.
Как сообщает пресс-служба УВЗ, такой займ корпорация берёт в Газпромбанке на пять лет под обеспечение государственными гарантиями Российской Федерации. Причём предоставление таких госгарантий уже одобрено Межведомственной комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием оборонно-промышленного комплекса — исполнителей оборонного заказа.
— Корпорация УВЗ является заёмщиком с высокой степенью кредитоспособности. Чистая прибыль по итогам восьми месяцев 2016 года составила 8,1 млрд рублей, — говорится в пресс-релизе УВЗ.