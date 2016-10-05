Последние минуты жизни екатеринбургского бейсджампера, погибшего во Франции, сохранились на видеозаписи

Очевидцы сняли на видео, как бейсджампер из Екатеринбурга Ратмир Нагимьянов готовится к своему последнему прыжку перед гибелью 3 октября в Альпах на горной вершине Эгюий-дю-Миди (высота 3 800 метров).

В социальной сети обнаружено видео, как экстремал Ратмир Нагимьянов проверяет снаряжение, перелезает через ограждение и собирается с мыслями перед роковым прыжком. Во время "полёта" в следующие секунды у него не раскроется парашют, и он врежется на большой скорости в трёхэтажное здание.

Трагическая гибель екатеринбургского бейсджампера в Альпах в районе горы Монблан потрясла весь мир. Ранее "ОГ" писала о том, что друзья Ратмира Нагимьянова организовали сбор средств в помощь семьи спортсмена. Уральский экстремал стал пятым человеком, который погиб с начала года в Шамони, совершая прыжок в вингсьюте (специальный лётный костюм).