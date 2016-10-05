Екатеринбург назван перспективным городом для высотного строительства

Эксперты, выступающие на различных секциях форума "100+ Forum Russia" отмечают, что у Екатеринбурга сегодня есть хороший потенциал для высотного строительства.

- Бизнес-центр "Высоцкий" – не предел. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в вашем городе появятся здания намного выше. И в городскую архитектуру они впишутся удачно, - рассказал корреспонденту "ОГ" гендиректор архитектурной мастерской "Атриум" Антон Надточий. Фирма прославилась разработкой проектов офисов "Яндекса" в Москве. – Любой крупный город перспективен для высотного строительства, но в особенности ваш. Потому что уже есть вектор развития, которого вы придерживаетесь. Проекты становятся всё более качественными. Считаю, что вы на правильном пути.

Антон Надточий выступил в качестве эксперта на секции "Инновационные архитектурные решения в сфере уникального строительства", презентовал новый проект небоскрёба который в ближайшие годы будет реализован в Москве.

В прошлом году он рассказывал про два уже реализованных проекта. Как отметил эксперт, сегодня главная задача специалистов при проектировании небоскрёбов сводится к дизайну здания.