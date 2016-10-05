34 муниципалитета просят у областной казны 4 млрд рублей на дорожные работы
5 октября 2016, 13:14
На согласительной комиссии по вёрстке областного бюджета на 2017 год, работа которой стартовала в региональном минфине, 34 муниципалитета попросили выделить им на ремонт и строительство автодорог свыше 4 млрд рублей.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, свердловские муниципальные образования также активно обращаются с предложениями о строительстве новых школ и детсадов. Общая сумма заявок на дополнительное финансирование в сфере образования достигла 2,8 млрд рублей. На ремонт учреждений культуры главы муниципалитетов хотят получить 585 млн рублей, а на переселение уральцев из ветхого и аварийного жилья — 142 млн рублей.
— Это большие темы, которые касаются не только муниципальных бюджетов, но и областной казны. Будем выделять из них приоритетные и вместе обсуждать, как их финансировать. В целом подходы к оценке расходных полномочий будут ориентированы в пользу муниципалитетов, — прокомментировала и.о. заместителя председателя областного правительства — министр финансов Галина Кулаченко.