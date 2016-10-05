Екатеринбургские волейболисты возглавили турнирную таблицу чемпионата России

5 октября 2016, 13:07

Екатеринбургский мужской клуб "Локомотив-Изумруд" стартовал в чемпионате России среди команд Высшей лиги "А" с двух домашних побед над дебютантом турнира - командой "Спортакадемия-ВРЗ" из Стерлитамака. 

В первом матче хозяева площадки выиграли со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22). Наибольший вклад в стартовую победу внесли Андрей Краснопёров (13 очков) и Никита Швалёв (11).

Вторую встречу лучше начали волейболисты из Стерлитамака, которые выиграли свой первый в Высшей лиге "А" сет - 25:19, но затем инициатива снова перешла к команде Валерия Алфёрова, которая уверенно  выиграла три партии подряд - 25:16, 25:16, 25:18. Диагональный нашей команды Никита Швалёв набрал 17 очков, у центрального блокирующего Андрея Ананьева - 16.

По итогам первого тура три команды набрали максимальные шесть очков, по лучшей разнице выигранных и проигранных партий наверху турнирной таблицы расположились "Локомотив-Изумруд" и "Кристалл" из Воронежа.

В следующем туре (15-16 октября) "Локомотив-Изумруд" также в родных стенах сыграет с махачкалинским "Дагестаном", который на старте добыл четыре очка из шести против другого дебютанта турнира - барнаульского "Университета".   

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