В Кольцово таможенники изъяли у пассажирки больше 43 тысяч долларов США

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники во вторник, 4 октября, изъяли у россиянки незадекларированные43,3 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.

Женщина попыталась в дамской сумке провезти наличными огромную сумму. При вылете в Пекин для прохождения таможенного контроля она выбрала зелёный коридор — этим россиянка заявила, что у неё нет товаров, подлежащих декларированию. Однако сотрудники отдела специальных таможенных процедур нашли в её сумке денежные средства: 43 тыс. долларов США, 14 тыс. 800 рублей, 490 юаней КНР, 20 евро.

Как отметили в пресс-службе, при пересечении таможенной границы необходимо письменно задекларировать деньги, если сумма средств превышает 10 тыс. долларов США.

Таможенники изъяли у женщины денежные средства, превышающие установленный лимит. Кроме того, ей грозит уголовная ответственность по статье 200.1 УК РФ. (Контрабанда наличных денежных средств). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трёхкратной до десятикратной суммы незаконно перевезённых средств, ограничение свободы на срок до двух лет или принудительные работы на этот же срок.