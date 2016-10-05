Президент страны наградил директора УВЗ

5 октября 2016, 13:10

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени исполнительного директора УВЗ Владимира Рощупкина.

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Владимир Рощупкин удостоился ордена с формулировкой "за особые заслуги в области российского машиностроения, большой вклад в дело защиты Отечества и поддержание обороноспособности страны".

Под руководством Рощупкина "Уралвагонзавод" в 2012 году установил абсолютный мировой рекорд, произведя 28 тыс. единиц подвижного состава. Кроме того, Владимир Рощупкин принимал непосредственное участие в подготовке бронемашин на платформе "Армата": танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15.

Владимир Рощупкин трудится на "Уралвагонзаводе" с 1985 года. Начинал мастером жилищно-коммунального управления. Затем возглавил сборочно-сварочный цех №7, цех общей сборки и испытаний дорожно-строительной техники, а также сборочный цех Уралвагонзавода - один из ключевых переделов предприятия, где собирались и до сих пор собираются легендарные боевые машины марки "УВЗ".

В 2007 году его назначили заместителем генерального директора по производству. С 2010 года он является исполнительным директором АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Также в сентябре он был вновь переизбран депутатом Законодательного собрания Свердловской области. 

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