В Новоуральске пенсионер пытался пройти в зал суда со шпионскими приспособлениями

Судебные приставы отдела обеспечения установленного порядка деятельности судов Новоуральска задержали и передали представителям органов ФСБ 60-летнего местного жителя, пытавшего пройти на заседание с запрещёнными предметами, в том числе - со шпионскими приспособлениями и холодным оружием.

Шпионскими приспособлениями представители Федеральной службы судебных приставов назвали два устройства в форме шариковых ручеек, снабжённые картами памяти и оснащённые функцией записи звука - они запрещены к свободному обращению на территории России. Кроме того, новоуралец зачем-то пытался пройти в зал судебных заседаний с многофункциональным ножом и фонариком с функцией электрошокера.

Сам задержанный пояснил, что явился в суд как представитель своей супруги, являющейся истцом по гражданскому иску к затопившим квартиру соседям. Наличие электрошокера мужчина объяснил необходимостью обороны от бродячих собак, а ручки с картами памяти использует для прослушивания музыкальных записей.

В УФСБ по Свердловской области в настоящее время готовят комментарий к случившемуся.

Отметим, в соответствии со статьей 138.1 УК РФ , спектр наказаний за незаконный оборот специальных технических устройств для негласного получения информации варьируется от денежного штрафа вплоть до 4 лет лет реального лишения свободы.