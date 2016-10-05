На открытие форума высотного стоительства приехал Евгений Куйвашев

На открытие международного форума высотного строительства "100+ Forum Russia" приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.

Фото: Николай Королёв

В эти минуты они осматривают экспозицию форума, после чего отправятся на торжественное открытие форума. В 14.00 начнётся пленарное заседание, участники которого обсудят тенденции и актуальные вопросы развития высотного строительства в России и Свердловской области.