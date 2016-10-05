Музей Юрия Левитана появится в Екатеринбурге

Областная власть поддержала предложение депутата Госдумы Андрея Альшевских о создании в Екатеринбурге музея диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана.

Руководство администрации губернатора Свердловской области направило Андрею Альшевских официальный ответ о том, что в ближайшее время будут проработаны вопросы размещения в доме по адресу улица Радищева, 2 музейной экспозиции, рассказывающей о главном дикторе страны.

Напомним, осенью 1941 года Юрия Левитана эвакуировали в Свердловск (сейчас Екатеринбург). Вести радиовещание из Москвы к тому времени стало невозможно, поскольку все вышки рядом со столицей демонтировали: они являлись хорошими ориентирами для фашистских бомбардировщиков. В обстановке полной секретности Юрий Левитан с 1941 по 1943 год трудился в Уральской студии.

— В годы Великой Отечественной войны из Свердловска зачитывал сводки и приказы главный диктор страны Юрий Левитан. Для него было оборудовано рабочее место в подвале дома на Радищева, 2, — написал Андрей Альшевских в своём посте на Фейсбуке. — Я предложил региональным властям сделать в здании (областная собственность) музейную комнату, посвящённую Левитану. Идея, так сказать, лежала на поверхности. Странно, если она не обсуждалась раньше. Как видите из ответа, инициативу поддержали и обещали проработать.

Фото: МУГИСО