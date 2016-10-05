Екатеринбургу нужен активный центр, а не новые районы

Екатеринбургу нужно активнее развивать центр города, заявил "ОГ" руководитель Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов на форуме высотного строительства, который сегодня начался в Екатеринбурге.

Эксперт считает, что города России сегодня "развиваются за счёт жадности, разрастаясь и захватывая другие города", что не всегда хорошо.

- Сейчас Екатеринбург разросся до такой степени, что ему уже не нужны новые районы. Нужно разбираться с тем, что уже построено и формировать более активный центр города. Мне кажется, в Екатеринбурге сейчас есть и амбиции, и интеллектуальный и финансовый потенциал для создания прогрессивного города, - отметил эксперт.

Как замечает Мурунов, отношение жителей к городу формирует четыре параметра: свободное время, социальные компетенции, социальные связи и личные цели.