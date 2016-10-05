Семь свердловских школ попали в число лучших в России

Семь образовательных учреждений из Свердловской области попали в число 500 лучших школ России. Рейтинг учебных заведений опубликован на сайте агентства РИА Новости.

Московский центр непрерывного математического образования подготовил ежегодный четвёртый рейтинг лучших школ России. В список попали учреждения, показавшие в прошедшем учебном году высокие образовательные результаты. Эксперты, составляя рейтинг, учитывали, в частности, участие школьников в олимпиадах и результаты всероссийских проверочных работ, а также оценки девятиклассников при сдаче основного государственного экзамена.

В число 500 лучших попали семь уральских школ — из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Одна из них, Специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина", заняла 17-е место в рейтинге 25 первых.

Свердловские школы, вошедшие в 500 лучших в России:

Специализированный учебно-научный центр ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени Первого президента России Б. Н. Ельцина"

МАОУ "Гимназия №18", Нижний Тагил

МАОУ "Гимназия №2", Екатеринбург

МАОУ гимназия №39 "Французская гимназия", Екатеринбург

МАОУ "Гимназия №9", Екатеринбург

МАОУ "Гимназия №110 им Л.К. Гришиной", Екатеринбург

МАОУ "Политехническая гимназия", Нижний Тагил.

Напомним, в 2015 году в топ-500 попали шесть свердловских школ. УрФУ занял 14-е место, гимназия №9 — 25-е. Также в список попали МАОУ "Политехническая гимназия" Нижнего Тагила и екатеринбургские МАОУ "Гимназия №2", МАОУ "Гимназия №35" и МАОУ "Лицей №135".