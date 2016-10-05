Делегация Республики Корея посетит Свердловскую область

6 октября. 16:20. Свердловскую область посетит делегация Республики Корея во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Российской Федерации господином Паком Ро Бёком.

В состав делегации вошли представители порядка 30 компаний. Направления: строительство, логистика, банковская сфера, металлургия, машиностроение, легкая и текстильная, пищевая промышленность.

Программа пребывания предполагает встречи с руководством региона и областного центра, проведение деловых переговоров в формате В2В, презентация туристического потенциала Южной Кореи, лекция господина на Посла перед студентами УрФУ.

Программа визита:

6 октября. 16:20 – посещение ООО "Униматик" (Екатеринбург, ул. Восточная, 45)

16:20 – посещение ООО "Униматик" (Екатеринбург, ул. Восточная, 45) 17:30– презентация туристических возможностей Южной Кореи ("Хаятт Ридженси", ул. Бориса Ельцина, 8).