Делегация Республики Корея посетит Свердловскую область
5 октября 2016, 14:12
6 октября. 16:20. Свердловскую область посетит делегация Республики Корея во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом страны в Российской Федерации господином Паком Ро Бёком.
В состав делегации вошли представители порядка 30 компаний. Направления: строительство, логистика, банковская сфера, металлургия, машиностроение, легкая и текстильная, пищевая промышленность.
Программа пребывания предполагает встречи с руководством региона и областного центра, проведение деловых переговоров в формате В2В, презентация туристического потенциала Южной Кореи, лекция господина на Посла перед студентами УрФУ.
Программа визита:
- 6 октября. 16:20 – посещение ООО "Униматик" (Екатеринбург, ул. Восточная, 45)
- 17:30– презентация туристических возможностей Южной Кореи ("Хаятт Ридженси", ул. Бориса Ельцина, 8).
- 7 октября. 10:00 – российско-корейский бизнес-форум, организованный при поддержке правительства Свердловской области Уральской торгово-промышленной палатой и Корейским агентством по инвестициям и торговле (KOTRA) (ул. Бориса Ельцина, 8)
- 12:30 – лекция Посла в УрФУ (Екатеринбург, проспект Ленина, 51).
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