Свердловская железная дорога отказалась финансировать волейбольную команду "Локомотив-Изумруд"

Свердловская железная дорога - основной спонсор екатеринбургского волейбольного клуба "Локомотив-Изумруд" с 2003 года - больше не финансирует клуб. Об этом "ОГ" сообщил президент и главный тренер уральской команды Валерий Алфёров.

Раз денег нет - то клубу надо отказываться от "железнодорожной" часть своего названия. Но заявочную компанию на сезон 2016/2017 коллектив прошёл как "Локомотив-Изумруд", так что до будущей весны волейболисты будут "рекламировать" теперь уже бывшего спонсора бесплатно.

До появления у клуба нового партнёра основная нагрузка по содержанию главной мужской волейбольной команды региона легла на правительство Свердловской области.