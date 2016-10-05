Свердловская железная дорога отказалась финансировать волейбольную команду "Локомотив-Изумруд"
5 октября 2016, 14:19
Свердловская железная дорога - основной спонсор екатеринбургского волейбольного клуба "Локомотив-Изумруд" с 2003 года - больше не финансирует клуб. Об этом "ОГ" сообщил президент и главный тренер уральской команды Валерий Алфёров.
Раз денег нет - то клубу надо отказываться от "железнодорожной" часть своего названия. Но заявочную компанию на сезон 2016/2017 коллектив прошёл как "Локомотив-Изумруд", так что до будущей весны волейболисты будут "рекламировать" теперь уже бывшего спонсора бесплатно.
До появления у клуба нового партнёра основная нагрузка по содержанию главной мужской волейбольной команды региона легла на правительство Свердловской области.
СПРАВКА "ОГ". "Локомотив-Изумруд" был создан в 70-х годах прошлого века под названием "Труд". В разные годы назывался "Уралэлектротяжмаш", "УЭМ", "УЭМ-Изумруд". На рубеже тысячелетий входил в элиту отечественного волейбола. Один раз стал чемпионом России (в 1999 году) и трижды - обладателем кубка страны.