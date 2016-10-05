В Серове сэкономленный миллион рублей направят на строительство котельной

В Серове контрольно-ревизионная комиссия городского округа разрешила направить сэкономленные на ремонте дорог 995 тыс. рублей на строительство котельной в микрорайоне Сортировка, сообщили "ОГ" в пресс-службе администрации городского округа.

"Необходимая сумма на строительство котельной на Сортировке будет сформирована на 70% из областного бюджета и на 30% из местного. В том числе, 995 тыс. рублей, сэкономленные в Серове во время проведения ремонта дорожного покрытия на улицах Нансена и Карла Маркса", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Серовского городского округа.