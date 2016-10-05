Пресс-конференция, посвящённая новому спортивному сезону 2016-2017 годов Клуба настольного тенниса "УГМК"

5 октября 2016, 14:22

6 октября.14:00. Во Дворце спорта УГМК состоится пресс-конференция, посвящённая новому спортивному сезону 2016-2017 годов Клуба настольного тенниса "УГМК".

В мероприятии примут участие первый заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Яков Зобнин, директор по общим вопросам ООО "УГМК-Холдинг", президент клуба настольного тенниса "УГМК" Владимир Белоглазов, директор Клуба настольного тенниса "УГМК" Дмитрий Балаченков, тренеры и спортсмены.

Мероприятие пройдёт по адресу: Верхняя Пышма,  улица Орджоникидзе, 15, 2 этаж.

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