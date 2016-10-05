Ради ипотеки екатеринбуржцы готовы экономить на путешествиях и машинах

58% екатеринбуржцев, опрошенных порталом N1.RU, заявили, что отказываются от путешествий ради ипотеки. О готовности экономить на автомобилях сообщили 54% жителей столицы Урала.

Всего в опросе участвовали около 1300 горожан. 47% из них сказали, что ради ипотеки отказываются от посещения кафе, ресторанов и баров, 42% — экономят на развлечениях (театрах, кино и так далее), 41% — перестаёт делать крупные покупки (мебель, бытовая техника и прочее). О том, что необходимость платить по кредиту заставила их жёстко урезать свои расходы (экономить даже на питании и одежде) сообщили 39% опрошенных.