В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая открытию памятника Льву Брусницыну

5 октября 2016, 14:36

6 октября. 12:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая открытию памятника Льву Брусницыну на родине россыпного золота в г. Березовском.

Глава администрации Березовского городского округа Евгений Писцов, президент Регионального общественного фонда Свердловской области "Мир золота", руководитель частного учреждения культуры "Музей "Русское золото"  Березовского Евгений Лобанов, председатель некоммерческой организации "Союз старателей России" Виктор Таракановский, уральский скульптор, автор памятников маршалу Жукову, воинам-афганцам "Черный тюльпан", Святым Царственным Страстотерпцам у Храма-на-Крови Константин Грюнберг, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Уральского государственного педагогического университета Евгений Рукосуев и доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории науки Института фундаментального образования Уральского федерального университета Владимир Запарий расскажут об идее установки новой достопримечательности в городе Березовском и  процессе работы над проектом.

Церемония открытия памятника намечена на 7 октября. Благодаря работе Льва Брусницына в 1814 году была совершена технологическая революция в области золотодобычи:  драгоценный металл стал добываться из россыпей, что вывело Российскую империю на первое место в мире. Памятник Льву Ивановичу по праву станет напоминанием потомкам о славной истории российской золотодобычи,  точкой отсчета всех мировых "золотых лихорадок" и, конечно,  местом притяжения туристов.

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