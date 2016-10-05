Астрономия в средних школах будет введена за счёт второго иностранного языка

Чтобы в программу обучения старшеклассников можно было вернуть астрономию, придётся сократить число учебных часов на второй иностранный язык. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева в интервью "Комсомольской правде". Ранее министр уже заявляла о том, что предмет "Астрономия" будет возвращён в программу общеобразовательных учреждений уже в 2017 году.

- Где взять один час на этот предмет? Отвечу. У нас есть 250 часов на второй иностранный язык, - заявила министр, отвечая на вопрос журналистов. - Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай бог, чтобы у нас один иностранный хорошо преподавали. Так что я смело два часа заберу — один в 10-м классе, другой час — в 11-м. Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был бы рабочим по окончании школы.

Отметим, астрономия исчезла из базисного плана школьной программы в 1991 году. Ранее в Минобрнауки РФ говорили, что предмет изучается в рамках других предметов и может быть введён как дополнительный. О необходимости возвращения астрономии в школы ранее писала "ОГ".

Об обязательном изучении второго иностранного языка в средних школах образовательное ведомство заявило в 2015 году: в соответствии с государственным федеральным образовательным стандартом (ФГОС) внедрение нового предмета должно проводиться поэтапно в зависимости от готовности школ и регионов к нововведению. Время на адаптацию к ФГОС Минобрнауки не ограничил, поэтому в школах некоторых к изучению второго иностранного пока так и не приступили.