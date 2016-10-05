Озвучены имена обладателей Нобелевской премии по химии

Нобелевской премии по химии 2016 года удостоены Жан-Пьер Соваж, Фрейзер Штоддарт и Бернард Феринга за разработку и синтез молекулярных машин, сообщается на сайте премии.

Сумма денежного вознаграждения в этом году составит 8 млн. шведских крон (около 953 тыс. долларов). Церемония награждения состоится в Стокгольме 10 декабря 2016 года.

Напомним, ранее Нобелевский комитет озвучил обладателей премии по медицине и физике.