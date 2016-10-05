Пост Володина в Кремле занял Кириенко

Президент России Владимир Путин освободил Вячеслава Володина от должности первого заместителя главы администрации Кремля в связи с избранием его депутатом Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

— Указ об освобождении Володина от должности подписан президентом, — сказал Песков.

Должность Володина занял глава Росатома Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

Как писала "ОГ", председатель правительства Дмитрий Медведев в июне включил Вячеслава Володина в число кандидатов в депутаты Госдумы. По итогам выборов 18 сентября он был избран членом нижней палаты российского парламента.